En medio del conflicto con su ex, Rodrigo Noya se separó de Martina Scigliano

El actor que no la pasa bien por el problema que mantiene con Sofía Sorrenti ahora se separó de su novia.

Rodrigo Noya no la viene pasando bien: su ex, Sofía Sorrenti, le reclama una deuda por alimentos que ronda los 24 mil pesos.

“No está al día con los alimentos. En este momento, debe 24 mil pesos. El otro día tuvimos la última audiencia y no se presentó”, aseguró la ex del actor.

“Cuando tenés un hijo, tenés que asumir responsabilidades y madurar. No me voy a meter con los padres de Rodrigo, el padre es él. En este momento, la única que se hace cargo económicamente de mi hijo es mi mamá”, agregó Sorrenti.

Cierto es que la joden también manifestó que tuvieron un reencuentro amoroso hace menos de dos meses, algo que coincide con la historia de amor del actor con Martina Scigliano.

"Estamos distanciados ahora. Con mucho amor y siguiendo en contacto", le confirmó la joven a Revista Caras.

Y agregó al respecto: "Es algo nuestro, un desgaste de la pareja que no significa que no haya amor. Hoy decidimos estar distanciados pero ninguno de los dos cierra las puertas a volver porque el amor está (...) Obviamente no ayuda mucho lo de los conflictos pero eso nunca nos interfirió. Hacíamos oídos sordos y él arreglaba las cosas con su hijo. De hecho hoy estuvimos comiendo, terminamos muy bien".