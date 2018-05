Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Micaela Viciconte le dedicó en Twitter un fuerte mensaje a Fabián Medina Flores por algo que dijo al aire el crítico de moda en el ciclo "La jaula de la moda". Sin nombrarlo,le dedicó en Twitter un fuerte mensaje apor algo que dijo al aire el crítico de moda en el ciclo

Embed Una publicación compartida de Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el 29 Abr, 2018 a las 8:31 PDT



"Tener 3 o 20 kg demás como vos decís a mi tu comentario no me hace mal.Yo me aceptó como soy y x esto podes dañar a mucha gente que sufre x este motivo.Ojala que pienses antes de hablar y madura. Para ser tapa de revista no tenes que ser perfecta, porque ser perfecta no existe", expresó la rubia.

Embed Tener 3 o 20kg demás como vos decís a mi tu comentario no me hace mal.Yo me aceptó como soy y x esto podes dañar a mucha gente que sufre x este motivo.Ojala que pienses antes de hablar y madura. Para ser tapa de revista no tenes que ser perfecta, porque ser perfecta no existe — Mica Viciconte (@MicaViciconte) 2 de mayo de 2018



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Medina Flores quien comentó al respecto de este tema, bajándole el tono a la polémica.





"No me interesa generar ninguna respuesta. Soy amigo de Nicky (Nicole Neumann) y Mica (Viciconte) vino varias veces al programa. Todo lo que pasa en el programa son cosas lúdicas: disfrazarse, vestidos de cucharitas de helado... Son delirios", expresó. expresó.

"La gente sabe que digo cosas sin intención de molestar ni perjudicar a nadie, no es nunca mi interés. No creo que se enoje nadie porque conocen el programa, cuando digo 'el que no usa Trench dorado en invierno se muere', obviamente es un absurdo", finalizó Fabián.

Embed Una publicación compartida de FABIAN (@medinaflores) el 3 May, 2018 a las 12:04 PDT