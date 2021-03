El mea culpa de Fanny Mandelbaum: "El tiempo que no le dediqué a mi hija se lo dediqué a gente del ambiente"

Fanny Mandelbaum estuvo anoche en el ciclo de Tomás Dente, Vino para vos, y se quebró al hablar de su rol de madre y todo el tiempo que se perdió con su hija por dedicarle a gente del ambiente.

“Quizás el tiempo que no le dediqué a mi hija se lo dediqué a la gente del ambiente”, afirmó Fanny.

LEER TAMBIÉN: Mica Viciconte apoya el pedido de sanción contra Ivana Nadal: "Está pifiando"

Luego, se emocionó al expresarle su amor a su hija: “Claudia te amo... Pero a veces la vida te presenta cosas que hace muy difícil hacer todo al mismo tiempo”.

Durante la charla, la periodista hizo un análisis sobre su familia y su rol de abuela: “Claudia es una excelente hija, una esposa que cualquier hombre envidiaría, una madre perfecta... Yo fui una buena abuela, tenía a mis nietos lejos pero cuando venían a Buenos Aires trataba de estar todo el tiempo con ellos. Ellos tampoco aman mi profesión, me decían que cuando iban al teatro venia todo el mundo a saludarme y ese día era dedicado a ellos”.

“Claudia me dio cuatro nietos y un yerno que son maravillosos. Y ahora mi nieta mayor, Yanina me dio tres bisnietos que son para morfárselos. Uno hace lo que puede... Soy muy llorona y he llorado en las notas también muchas veces”, explicó Mandelbaum.

LEER TAMBIÉN: Sergio Lapegüe regresó a la televisión tras vencer al coronavirus