Mc Phantom, con cáncer de pulmón: "Por más que patalee y grite, me voy a morir igual"

César Miguel Bugni, mejor conocido como Mc Phantom por sus recordadas interpretaciones vocales de películas bélicas, venció por primera vez un cáncer (de linfoma) hace siete años. Ahora, radicado en Barcelona, el artista, se reencuentra nuevamente con la enfermedad, ya que hace meses fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

Entrevistado con la Cadena Caracol de la televisión colombiana, Mc Phantom reveló que no quiere hacer quimioterapia y contó que prefiere métodos naturales para combatir sus dolencias.

"Si me voy a morir, me voy a morir. Por más que patalee y grite y haga lo que haga, me voy a morir igual... Entonces, ¿qué hago? O me rindo o tiro para adelante, como un samurai", relató el humorista.

"Es como que te dan un mazazo en la cabeza", dijo luego. Siete años atrás, había superado un cáncer de linfoma.

Más tarde Bugni, contó se inclinó por las terapias alternativas, como volverse 100% vegano: "Un par de conocidos habían hecho este tipo de cura y se habían quitado el cáncer de encima", comentó.

Y agregó: "Creen que yo no he tenido miedo, que no he llorado. Sí, pero me lo he aguantado... Es más, mis padres y mis hermanos me decían: 'Vas a una muerte segura'. Yo les dije: 'Si no avanza esta clase de terapia voy a la tradicional'. Cuando apareció el cáncer, las células malignas se alimentaban de glucosa y la falta de oxígeno. Entonces la forma de combatirlo era ponerla en un entorno oxigenado y quitarle el alimento". Le deseamos una pronta mejoría.

