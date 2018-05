Todo fue organizado de manera sorpresa por su novio, el ex futbolista de Santiago Ladino , con quien sale hace unos meses y conviven juntos.

En charla exclusiva con PrimiciasYa, la morocha marplatense comentó sobre este momento especial vivido con los suyos.

"La pasé increíble, nunca la pasé tan lindo. Santi me hizo el cumple sorpresa y organizó todo con su mamá Susana y su hermana Geraldine. Ellos tres me armaron el cumple".

"La pasé increíble, nunca la pasé tan lindo. Santi me hizo el cumple sorpresa y organizó todo con su mamá Susana y su hermana Geraldine. Ellos tres me armaron el cumple".

"La pasé increíble, nunca la pasé tan lindo. Santi me hizo el cumple sorpresa y organizó todo con su mamá Susana y su hermana Geraldine. Ellos tres me armaron el cumple".

"El día de mi cumple (25 de mayo) iba a hacer algo a la noche con toda la familia de Santi y mi familia iba a viajar en unos días más porque cumplía años mi hermana y queríamos estar todos juntos. El viernes al mediodía íbamos a salir a almorzar con Santi por Nordelta y ahí me dice que se olvidó la campera y volvimos a buscarla", comentó Delgado.



"Cuando entramos estaba toda la familia de él y la mía. Ya venían organizándose. Mis viejos vinieron de Mar del Plata. Yo re feliz, me lloré la vida porque no podía creer que vinieron mi mamá, papá y hermana a verme. Estaba re contenta, nunca pasó en Buenos Aires el día de cumpleaños en familia, siempre viajo después".





"Pasar ese día con mi familia fue algo distinto, me re gustó. Santi un amor, organizó todo con la mamá y la hermana. Y después llegó mi mejor amiga Johana de Mar del Plata, que vino a visitarme también con una torta que me mandó una tía mía, Viviana. Vino toda mi familia, faltó mi hermano Gonzalo que toca en una banda y justo ese día no pudo viajar", finalizó.