May Alexander: "Renuncié en vivo a 'Magnífica' porque el ensañamiento conmigo era demasiado"

May Alexander era una de las figuras de "Magnífica", el espectáculo teatral que Carmen Barbieri produce en Mar del Plata. Pero durante la tarde del jueves, la morocha renunció en vivo, en una nota con "Intrusos".









"No hice nada. Lo único que hice fue aportar lo más que pude al espectáculo, donde me podía lucir. Aporté contactos discográficos a la producción para que todo sea majestuoso y se me ninguneó como artista, se me bastardeó en el rol como vedette", agregó Alexander.





Para completar, manifestó: "Empezaron a hablar de mi vida personal y eso no me parece. Se estaban metiendo en mi vida privada. Consideré que el show no debía continuar, al menos en 'Magnífica', pero sí en mi espectáculo. Es algo que estoy preparando para hacer lo más pronto posible. Obviamente, en este verano no, pero en algún momento será. Les deseo lo mejor al elenco de Magnífica".

