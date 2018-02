América TV, se mostró una entrevista a May Alexander, la vedette de la obra teatral "Magnífica" de Carmen Barbieri, donde apuntó contra su colega Florencia Marcasoli. El martes, en la pantalla dese mostró una entrevista ala vedette de la obra teatral "" dedonde apuntó contra su colega





"No sabe actuar ni bailar, le tiene que agradecer a Carmen Barbieri porque sino no era nadie", fue una de las declaraciones que hizo la morocha.

PrimiciasYa se contactó con May y no dio ni un paso atrás en sus dichos: "No me interesa hablar más nada, lo que tenía para decir de esa ordinaria ya lo dije, ya está".





"Si ellos quieren prensa, que trabajen como corresponde y dejen de colgarse de espectáculos que son un éxito, como es el caso de Magnífica", arremetió Alexander contra la mujer que participa de "Cocodrilo, circo y varieté", que protagoniza Santiago Bal y produce Omar Suárez.