Máximo Menem cumplió 16 años: vive en Miami y habría presentado una novia

Máximo Menem cumplió 15 años en noviembre del año pasado y ya es todo un adolescente. El jovencito se radicó con su mamá, Cecilia Bolocco, en Miami pero vuelve con mucha frecuencia a Chile y ya habría presentado a su novia.

En su redes, donde utiliza el apellido de su madre, Máximo muestra un poquito de lo que es su vida viajes por el mundo, deportes extremos como el ski y hasta pilotar una pequeña aeronave.

Las últimas noticias de Máximo habían sido en 2018 cuando se supo que el joven debía ser operado de un tumor en la cabeza. Fue operado en una clínica en Santiago de Chile, la intervención duró 6 horas, y se recuperó muy bien.

Hoy, el joven parece que hasta apuesta al amor con una chica que se llama Mica Selman con quien parece estar pasando unos días en en Key Biscayne, Miami.

Máximo se lleva muy bien con la pareja de Cecilia, el empresario José Patricio Daire y con su familia, ambos comparten viajes incluso solos. Con la familia de su padre las cosas son medias tirantes y no tiene mucha relación, de hecho no suele ni viajar a nuestro país.

Después de la operación, Zulemita salió en los medios a decir que era difícil comunicarse con ellos entonces el joven apuntó contra ella en las redes, pidió que “Dejá de cag... la vida. Ya es mucho, te pasaste de la línea", y luego contó que su padre hacía casi un año que no lo llamaba.

El ex presidente viajó a verlo, y al respecto Cecilia contó: "El reencuentro con su padre fue muy normal. Yo los acompañé. Carlos se sentó en una sillita al lado, se tomaron de la mano. Como siempre. Él no tenía muchas ganas de verlo, tengo que ser honesta (?) Pero el día siguiente me dijo: 'Que pase, mamá, pero sólo él'".

Cecilia se casó con Carlos Menem en 2001 e inició sus trámites de divorcio en 2007.

