Maximiliano Guerra salió a aclarar lo de "tucán redimido" a Florencia Kichner

El anuncio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su regreso de Cuba previsto para este domingo con su hija Florencia ha sido cuestionado por algunos sectores por su decisión de retornar al país en pleno decreto de cuarentena por el coronavirus.

Entre las voces críticas, se destacó un polémico posteo realizado (aparentemente) por Maximiliano Guerra.

En la cuenta del bailarín apareció un descalificativo personal para referirse a la hija de la mandataria, en una publicación con fecha de ayer que recibió un aluvión de mensajes (entre críticas y apoyos) y que fue contestada por el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón .

La respuesta del abogado de la familia Kirchner:

Sin embargo, Maxi aclaró horas más tardes que su cuenta fue hackeada y que nunca escribió esas palabras.

"Lamentablemente veo que alguien ha escrito cosas ofensivas desde mi cuenta aquí. Voy a averiguar que está pasando. Pido disculpas a quienes hayan ofendido por este hecho que NO es de mi autoría! @Gregoriodalbon estaré a disposición de ser necesario. Esto debe ser aclarado", escribió Maxi.

"Y tambien subiendo en el historial de Twitts, veo qué hay varios más que tampoco escribí yo. Me comentó una amiga anoche que también en FB salieron publicaciones que no me pertenecen. Averiguaré y gracias por hacerme ver esta irregularidad", agregó.

Dalbón no solo aceptó las disculpas sino que también le pidió a medios como La Nación y Clarín que retracten las informaciones sobre el tema.

