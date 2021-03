Maximiliano Guerra se mostró en contra del lenguaje inclusivo y lo tildó de "payasada"

Maximiliano Guerra manifestó su postura en contra del lenguaje inclusivo luego una situación que decidió copiar y compartir desde las redes sociales.

Desde Twitter, donde se muestra muy activo, el bailarín comentó: "Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía:" Todes les abuelites serán atendides pronte (LENGUAJE INCLUSIVO?)".

Y siguió: "NO ME GUSTÓ y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada".

"Saqué mi tablet y escribí en BRAILE. Menos. Entonces hablé: -Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder entender LENGUA de señas, saber BRAILE, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones, y más...", apuntó el artista.

"Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión. Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada", apuntó Maxi.

"*Yo lo copié, si pensás igual, hace lo mismo. SÍ A LA VERDADERA #INCLUSION", finalizó sobre ese mensaje que decidió compartir.

