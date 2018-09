Maxi Trusso se presentó en la gran apertura de ShowMatch el exitoso programa conducido por Marcelo Tinelli que volvió anoche a la pantalla del Trece. se presentó en la gran apertura deel exitoso programa conducido porque volvió anoche a la pantalla del

"Safety Dance" de Men Without Hats; "Personal Jesus" de Depeche Mode y "Don´t you" de Simple Minds acompañado por un cuerpo de bailarines encabezado por Lourdes Sánchez. El rey de la música electropop hizo tres temas en vivo en la imponente pista:dedeacompañado por un cuerpo de bailarines encabezado por





"Lo viví con mucha emoción, es un momento muy importante. Fue un paso nuevo para mí poder participar en un evento al estilo Broadway, con una presentación con tantos bailarines, tantas estructuras y con un armado imponente. Fue una algo muy emotivo, al mismo tiempo había un clima muy cordial en el estudio lo que hacía que todo parezca más divertido y relajado. No había tensión ni preocupación, todos estaban disfrutando ese momento", señaló Trusso en diálogo con PrimiciasYa.com. señalóen diálogo con





Y luego contó: "Es la primera vez que lo veía a Marcelo en persona, no lo conocía. Lo habré visto alguna vez en algún evento, pero nunca cruzamos palabra. Cuando él aparece se genera un clima de mucha expectativa, logra crear esa atmósfera muy interesante. Una vuelta muy esperada, es el programa número. Uno se emociona al verlo, es el momento más importante el de su regreso".





Maxi sigue pisando fuerte y sorprendiendo a todos con su particular voz y sus peculiares efectos musicales que hacen a la singularidad de sus canciones. Este músico vanguardista acaba de lanzar "Knocking at the Sun" "Sunset Boulevar" "Love that Matters" producidos entre Italia, Argentina, Las Vegas y Los Ángeles.





Viviendo entre Buenos Aires y Los Ángeles, en este nuevo período el músico adopta un estilo new-bohemian casual, que se ve reflejado en los videos de su tema, y sigue sorprendiéndonos con canciones que serán un clásico.





