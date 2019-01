"Un buen momento" de Radio La Red AM 910, Wanda Nara, su ex mujer y madre de sus tres hijos. En una entrevista con el programade Maxi López sorprendió con declaraciones muy picantes contra, su ex mujer y madre de sus tres hijos.





"Me pasé todas las vacaciones del fútbol brasilero en Italia, durante un mes, para pasarla con mis hijos y no interrumpir sus planes, porque obviamente van al colegio, se entrenan y me acoplé un poco a los planes que eran de ellos. Pero todo el tiempo me encuentro con una persona (por Wanda) que intenta bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un 'pero'. Si viajo para allá, se lleva a los chicos. Un montón de situaciones que vivo desde hace varios años y que no cambian", comenzó el delantero del Vasco Da Gama.





"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", lanzó el futbolista.





Y agregó misterioso: "No sé llamar para qué... Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos".





Y sobre aquel famoso encuentro en cancha con Mauro Icardi hace unos años, se guardó lo que le dijo al oído: "No, no se puede decir. Las cosas que pasan adentro de la cancha, yo digo siempre que quedan adentro de la cancha. Tengo varios compañeros con los que he jugado y que ahora están en el Inter y tenemos amistad. Jugué en siete equipos de Italia y tengo amistades en todos los equipos, pero hay situaciones, mensajitos o alguna palabras que en el único lugar donde me lo cruzaba era la cancha y por ahí se intercambiaban algunas cosas, pero nada (sic). No viene al caso, porque si no el representante de él escucha el mensaje y me paso dos meses sin hablar con los chicos. Prefiero evitar algunas polémicas".