Maxi Ghione contó que se realizará a un operación que podría cambiarle la vida

Maxi Ghione decidió emprender un camino que le cambiará la vida y para recibirlo se rapó su cabeza. Con el nuevo look anunció en sus redes sociales que se someterá a una cirugía en sus oídos para recuperar la audición.

A los 7 años le detectaron y lo diagnosticaron con la enfermedad de “otoesclerosis acúfena”, que disminuye muchísimo el grado de audición en cada uno de sus oídos dejándolo casi hipoacúsico.

Pero, cuarenta años más tarde intentará revertir esto: "Vida nueva, pelo nuevo. El 24/11 a las 8 a.m, me operan en la clínica Finochietto uno de mis oídos, y como va a ser un éxito y recuperaré un 40% de audición, queda el pasado en la parte más preciada de este aprendizaje que me regaló la vida. A mis 47 años, podré escuchar por primera vez los latidos del corazón de mi hijo", escribió en sus redes.

"Es mucha la emoción y quería compartirla con la mayoría de ustedes, que siempre están ahí, diciéndome cosas lindas y acompañando. Si esto es un éxito, en 6 meses me operarán el otro oído. Y si el destino decide que vamos por más, en un año podré dejar mis audífonos en el cajón más relicario de mis cajones, y tendré que aprender cosas viejas de nuevo".

"A mis 47 años, podré escuchar por primera vez los latidos del corazón de mi hijo", aseguró el actor.

"Muero por volver a escuchar el silencio que no escucho desde que era pibe. PD: tengo que tomar sol en la bocha, está muy blanca", cerró su mensaje agradeciendo a los médicos.

