Maxi Diorio regresó al programa de Marcelo Tinelli y mostró su cambio físico

Maxi Diorio, aquel bailarín y stripper que supo despertar tantos suspiros en la pista de "ShowMatch" (eltrece) durante varias temporadas acompañando a distinta figuras, anoche volvió a la pista de baile más famosa de la televisión argentina. Pasaron cuatro años desde su última participación junto a Mimi, la prima política de Marcelo Tinelli, quien no daba pie con bola y quedaron eliminados en la segunda gala.

Pero esta ocasión es diferente, porque su compañera de baile es la modelo y bailarina Celeste Muriega por lo que aspira a poder mostrar su talento durante algo más de tiempo. Sucede que los años, y una pandemia, pasaron para Maxi Diorio como para todo el mundo, y su escultural físico ya no lo es tanto. Así, él mismo se encargó de mostrárselo a Tinelli ni bien hizo su entrada al set televisivo.

“¡Qué flash escuchar que me presentaban después de 6 años! Se me pasaron un montón de cosas, una pandemia incluida y conocer a Maxi, que es como un hermano”, dijo Muriega feliz devolver a la competencia ya como titular, y contó que fue ella quien pidió a Diorio como compañero de baile. Fue allí cuando, sincero y honesto, el bailarín y otrora stripper detalló que durante la pandemia su cuerpo cambió bastante, por no decir que engordó. Y para comprobarlo, no tuvo inconveniente alguno en levantarse la remera y mostrar su pancita.

Claro que eso no importó en lo absoluto y a la hora de presentar la cumbia, esta nueva pareja en la pista de "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, hicieron lo que saben hacer, logrando un puntaje de 32 puntos.