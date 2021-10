Mavys Álvarez: "Sentí miedo de no poder decidir situaciones"

El escándalo de Diego Maradona en Cuba que destapó Mavys Álvarez en su serie de entrevistas al canal América de Miami sigue generando polémica.

Por primera vez para la televisión argentina, Mavys habló con Luis Ventura en Secretos verdaderos, América, en una charla reveladora.

"Amigos de él que estaban en su entorno en ese momento. Sé que Coppola por lo general manejaba muchas cosas cuando Diego no podía", indicó quien conoció a Maradona cuando tenía apenas 16 años sobre quién autorizaba las cosas.

Y amplió: "Tenía miedo de no poder controlar ciertas situaciones. No podían entrar los cubanos a los hoteles por eso entré en un baúl. Me sentí un poco incómoda cuando conocí a Fidel Castro, me pasó un poco el brazo y Diego le dijo: dejando, dejando. Y él bajó el brazo".

"Tengo entendido que no fui la única mujer en ese entonces, hubieron varias. A Claudia Villafañe no la vi personalmente, sí de lejos. Me entero de muchas cosas ahora que salen a la luz", señaló Álvarez.

Y sobre la operación en Argentina, explicó: "Tenía miedo, igual fui. Tendría muchas cosas para decirle hoy a Maradona".