Mavys Álvarez reveló por qué se separó de Diego Maradona y si pensó tener hijos con él

Tras el revuelo internacional generado por la aparición de aquella novia cubana menor de edad que tuvo Diego Maradona a comienzos de los 2000, las declaraciones de Mavys Álvarez siguen levantando polvareda.

En el último tramo de la entrevista que dio a la tv de Miami, Mavys detalló cómo logró salir del infierno al que el Diez la había llevado, si tuvo hijos con él y cómo hizo para salir de las adicciones.

Así, contó de qué manera la historia entre ellos se fue terminando tras 4 años de una relación teñida por los abusos de todo tipo. “Él pasaba largos períodos fuera de Cuba. En ese tiempo yo me fui alejando de las drogas. Estaba limpia, pero me refugiaba en el alcohol”, detallo. Al tiempo que agregó “Fue en ese tiempo, en que estaba cada vez más sola en el que conocí a mi actual esposo. Con él inicié una relación. Él me ayudó a salir de ese mundo. Tuvo paciencia y me acompañó en la parte más difícil de mi vida”, aseguró.

Después de un largo período sin saber nada de él, fue en el 2005 cuando Diego Maradona intentó recontactar a Mavys Álvarez. “Una noche me llamó. Le dije qué querés y le colgué. Estaba embarazada de mi actual esposo. Temí mucho tiempo que mi hija, fruto de esa relación, estuviera enferma por mi adicción a las drogas. Pero gracias a Dios no fue así. Mi familia me salvó”, relató visiblemente angustiada al revivir aquella etapa de su vida.

Sobre si en algún momento pensó tener hijos con el futbolista, la cubana asintió asegurando “En mi ilusión sí, lo pensé. Me hice pruebas de embarazo en mis períodos de pérdidas. Yo no estaba bien. Él quería tener hijos”, confesó pero aseguró acongojada “Mis hijos no son hijos de Maradona”.

Mavys Álvarez y los recuerdos que aún conserva de Diego Maradona

Sin dudas, aquellas vivencias dejaron huellas imborrables en la memoria y el corazón de Mavys. Algunas pocas dulces, y otras -en su gran mayoría- amarguísimas. De las primeras, por ejemplo mostró las camisetas que el Diez le regaló y dedicó. Una de la Selección Argentina y la otra del Nápoles. En una de ellas puede leerse "Feliz vida mi amor" y "Para mi amor imposible con toda mi felicidad por haberte tenido en mis brazos".

En cuanto a si Diego le dejó algo de dinero, teniendo en cuenta la gran fortuna que amasó, la respuesta fue negativa por parte de la cubana. Al tiempo que agregó que nunca se preocupó por su futuro, al asegurar "Pensé que tal vez había dejado algo, no sé por qué me hice esa pequeña ilusión en mi mente, que de tanto daño que me hizo, hubiera pensado en mí aunque sea en algún momento".

Ya hacia el final de la entrevista, cuando el periodista Mario J. Pentón de la señal América TeVé de Miami quiso saber qué sintió al enterarse de la muerte de Maradona, Álvarez reconoció que la afecto. " Sí me dolió. Vivimos muchas cosas, hubo mucha locura, mucho desenfreno. Pero sí lo sentí", confió.

Por último, sobre si recuerda a Maradona como alguien a quien quiso o alguien que le hizo daño, Álvarez se sinceró afirmando "Las dos cosas, son posiciones encontradas. Gracias a él conocí cosas que no hubiera podido conocer. Pero también viví cosas que me afectaron y al día de hoy me siguen afectando. Los nervios, dejaba una adicción y caía en otra. Estuve un tiempo para poder liberarme del todo. Fue muy duro. La preocupación que mi hija mayor tuviera algún problema".

Como mensaje final, y padeciendo todavía consecuencias de aquel infierno vivido, Mavys Álvarez le dijo a aquellas jóvenes cubanas que puedan encontrarse a algún Maradona en su camino "Que lo piensen bien. Pueden vivir momentos bonitos, pero es muy duro si les pasa algo como lo que viví. Sí me sentí bien en un momento, pero después que conocí las drogas, todo cambió en mi vida. Y nada fue para bien".

