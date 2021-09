Mavys Álvarez, la novia cubana de Maradona: "Diego me llevó a la droga, insistió mucho"

Después de 20 años de silencio Mavys Álvarez, la jovencita que fue novia de Diego Maradona en Cuba cuando tenía apenas 16 años, habló por primera vez de aquella historia de sexo, pasión, lujuria y drogas en una entrevista para América TeVé , Canal 41 de Miami.

Fue el periodista Mario J. Pentón quien logró la exclusiva y la sentó en frente a las cámaras de televisión para que relatase aquella etapa de su vida, donde entre otras cosas le preguntó si a esa edad ella ejercía la prostitución o por qué tardó tanto tiempo en hablar públicamente. "Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él, o de parte del gobierno de Cuba", fue la primera confesión de Mavys.

Allí relató cómo fue que tomó contacto con el Diez. Caminando por las calles de Matanzas allá por el año 2000, un hombre la persiguió durante más de una cuadra ofreciéndole ir a conocer a Diego Maradona, quien se encontraba en el país intentado recuperarse de su adicción a las drogas, y atravesaba un período de depresión importante.

En la segunda parte de la entrevista, Mavys Álvarez sorprendió con nuevas declaraciones sobre su relación con el astro del fútbol en Cuba.

"¿Quién te lleva a la droga?", le pregunta el conductor a la ex pareja del ídolo de los argentinos. "Diego me llevó a la droga cuando yo tenía 16 años", afirmó la invitada, que intentaba hacer una esfuerzo para contener las lágrimas.

"¿Cómo fue eso?", retrucó Pentón. "Fueron varias ocasiones en las que trató... Estábamos en la habitación y él insistía... llegó un punto que probé, total de que me dejara tranquila", precisó Mavys, visiblemente movilizada al recordar los detalles de su relación con El Diez.

"Al principio, me decía que si tocaba (la droga) me mataba, pero después de un tiempo.... como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces, él insistió mucho... mucho mucho mucho. Todos los días. Hasta que llegó un punto que lo probé", continuó la ex novia de Maradona.

"¿Qué droga era?", quiso saber el periodista. "Cocaína", reveló la invitada. "¿Y quién le llevaba la cocaína a Maradona a Cuba?", repreguntó Pentón. "En La Habana, había un muchacho que se la conseguía cuando no tenía, pero sabría decirle cómo la entraba o cómo la conseguía", sostuvo.

La ex de Maradona relató también las consecuencias que sufrió por el consumo. "Tuve muchas alucinaciones. También estuve internada en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para ir al baño", sentenció.

Por último, Mavys que se sentía atrapada en la relación con El Diez. "Estaba adicta. Ya no podía parar", concluyó.

A24/show