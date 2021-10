Mavys Álvarez le respondió a Diego Brancatelli: "Es una pena que un hombre..."

Diego Brancatelli fue muy cuestionado tras la emisión del martes de Intratables (América Tv) por su opinión sobre Mavys Álvarez, la novia cubana que tuvo Diego Maradona durante su primera internación en ese país, quien después de la muerte de Fidel Castro y la del propio ex futbolista, decidió hablar la semana pasada a un medio latino de la televisión estadounidense.

Recordemos que por sus dichos, una ONG radicó una denuncia contra el viejo entorno de Maradona por el presunto delito de trata de personas, siendo que del relato de Mavys Álvarez se desprende que fue trasladada desde Cuba a la Argentina siendo menor edad y que ese viaje fue autorizado por Fidel Castro por pedido de Diego Maradona. En esa visita a nuestro país, Mavys estuvo en la Bombonera en el partido despedida de Diego Maradona y luego se realizó una operación para agrandar sus lolas.

Los señalados como el ex entorno de Diego Maradona son: Guillermo Coppola, Omar Suárez, Carlos Ferro Viera, Mariano Israelit y Gabriel Buono. Mavys pidió ser querellante de esa causa, iniciada luego de las entrevistas en el canal América Tevé de Miami en las que aseguró que el exfutbolista la golpeaba, la aislaba de su familia y la volvió adicta a las drogas.

"Yo me sumo a todo lo que estamos analizando acá y quiero saber, al igual que todos ustedes, qué fue lo que sucedió bien y quién tuvo o qué rol tuvo cada uno en esta denuncia, pero también hay otras preguntas a resolver", comenzó Diego Brancatelli en Intratables.

"Yo me pregunto qué hubiese pasado si Diego estuviese vivo hoy, creo que todo esto no estaría denunciado. Me parece que (Mavys) esperó a que Diego no esté y que no pueda contrarrestar todas las versiones. ¿Qué hubiese pasado si Diego le dejaba un millón y medio de dólares? ¿Haría la misma denuncia? ¿Estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?", preguntó Brancatelli.

"¿Ella está dispuesta a firmar ahora un documento de que no quiere nada de dinero? Ni de la herencia de Diego ni de la serie", preguntó Brancatelli, causando la indignación de sus compañeros de Intratables.

Alejandro Fantino pidió que haya calma en el estudio y le hizo una clara consulta al periodista. "¿Para vos es por plata?", indagó el conductor. "Sí, para mí es por plata, claramente", contestó el integrante del panel.

El miércoles, se escuchó en el ciclo la respuesta de Mavys ante los dichos de Brancatelli: "Todas las cosas que yo he sufrido y que afectan la dignidad y el orgullo de una mujer, todas esas cosas no tienen valor. Y es una pena realmente que un hombre como éste, esté hablando tan mal de mí o de cualquier otra mujer y que estén revictimizándonos. Yo he sentido el apoyo de las mujeres argentinos y sé lo que esto duele, por eso me han apoyado tanto".

A lo que el periodista aclaró después: "Yo no hablé mal de ella, no estoy en contra de ella y me solidarizo con ella en todo lo que vivió. Solamente quiero saber absolutamente todo. Tengo una inquietud que quiero saber. El tiempo va a decir esto. No me voy a guardar lo que pienso y no voy a faltarle el respeto a las víctimas y no minimizo el tema. Que cuente su verdad y que ella llegue a la verdad que necesite sobre el tema y ojalá sea feliz".