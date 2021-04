Mauro Viale se vacunó contra el coronavirus

Mauro Viale, de 73 años, se vacunó contra el coronavirus en la mañana del jueves.

El conductor de A24 y "Mauro, la pura verdad", América, recibió la primera dosis en medio de la pandemia del covid-19.

Si bien no se conocieron aún más detalles, y en medio de total silencio desde el entorno del periodista, Mauro se aplicó la vacuna contra el coronavirus hace unas horas.

Mientras avanza el plan de vacunación en la Argentina para las personas mayores de edad, Mauro logró vacunarse hace pocas horas dentro de los protocolos y reglas establecidas.

Cabe recordar que hace unas semanas, Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos, país donde viajó especialmente para aplicarse la vacuna.

"Yo me presenté con documento argentino, fue en el marco de la legalidad absoluta. Yo viví cuatro años acá y pude hacerlo, me duele un poco el brazo izquierdo", precisó el conductor de R adio La Red AM 910 e "Intratables".

Y añadió: "Cuando terminas de vacunarte te agarra cierta emoción. Se habilitó a partir de 50 años desde el lunes y tengo 56. Todo aquel que pueda hacerlo en el marco de la legalidad que lo haga. Acá la vacuna no se paga. Privilegié la salud aún a riesgo de que alguien hable".