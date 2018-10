Mauro Szeta: "Todavía estoy con el dedo extraño por la presencia de la alianza, nunca había usado anillo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El periodista de policiales compartió varias imágenes del momento en que dio el sí desde su cuenta de Instagram



Cabe recordar que la idea de casamiento fue comentada al aire por ambos hace unos meses y este fin de semana cumplieron su sueño tras varios años juntos. Cabe recordar que la idea de casamiento fue comentada al aire por ambos hace unos meses y este fin de semana cumplieron su sueño tras varios años juntos.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien reflejó sus sensaciones tras este importante momento de su vida.





"Estoy muy feliz y emocionado todavía. Tratando de acostumbrarme al anillo, nunca había usado alianza ni siquiera un anillo común. Todavía estoy con el dedo extraño por la presencia de la alianza. Obviamente estoy muy contento y cansado porque es todo un estrés extra", comentó Mauro.







"Me gustó porque no hubo tanto plan y planificación. Estuve muy emocionado por lo que dijeron los hijos de Clarissa. De cómo yo me integré a la familia de ellos. Ahora empezando a disfrutar y en un par de semanas iremos de luna de miel".





"Estoy trabajando hasta no irme. Sentí mucha satisfacción, placer, con toda la gente que quería. Muy emocionado y lo tomé con mucha calma", cerró.

se casó el fin de semana. La ceremonia se realizó en el lugar elegido por ambos.