Mauro Szeta: "La fecha de casamiento pintó al aire y a la noche lloramos mucho"

Mauro Szeta fue sorprendido al aire en "Cortá por Lozano", Telefe, por su mujer, quien vía teléfonica, habló de las charlas que tuvieron para poner fecha de casamiento. fue sorprendido al aire enpor su mujer, quien vía teléfonica, habló de las charlas que tuvieron para poner fecha de casamiento.

Clarissa Antonini. Finalmente, el periodista de policiales terminó poniendo fecha en vivo: "Será el 26 de octubre", dijo. El periodista está en pareja desde hace varios años con la fiscalFinalmente, el periodista de policiales terminó poniendo fecha en vivo:dijo. (Ver nota)

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Szeta quien explicó sobre lo ocurrido en vivo: "Fue tal cual se vio. No hubo ningún tipo de plan, fue espontáneo y surgió una joda al aire y nos prendimos. Primero de cómo sería la hipotética fiesta de casamiento y de la nada me pusieron a Clari al aire. Yo estaba muy relajado porque con muchos de mis compañeros de panel somos amigos".





"Cuando conté que no me casé nunca y que le había dicho que no a Clarisa porque no me había respondido el para qué de un casamiento, cuando Clari me contestó el para qué me conmovió, me relajé,, sentí que era el momento y le dije que sí", añadió.



"A la noche charlamos con los hijos de Clari y nos emocionamos mucho, lloramos mucho. Estoy muy feliz, ese sería el resumen de lo que pasó. Yo soy súper informal y no me gusta la planificación de nada. Veremos ahora qué se nos ocurre".





"La fecha pintó al aire pero soy sencillo, no me gustan las grandes celebraciones. Me gusta pasarla lindo, divertirnos y emocionarnos. Los dos somos solteros y nos damos la oportunidad de animarnos", finalizó el especialista en casos policiales.





