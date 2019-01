Mauro Caiazza reveló cómo se pone Jimena Barón cuando no tiene sexo

Jimena Barón estuvo en Cortá por Lozano y en un momento de la charla con Vero, un video sorpresa de Mauro Caiazza fue el punta pie inicial para que comenzaran a salir algunos trapitos al sol sobre la vida íntima de la pareja. estuvo eny en un momento de la charla con Vero, un video sorpresa defue el punta pie inicial para que comenzaran a salir algunos trapitos al sol sobre la vida íntima de la pareja.

"Hay algo que estoy viviendo desde que la conocí. Quería preguntarte si para vos es normal que una persona se ponga de tan mal humor cuando pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja", disparó Caiazza.

Al respecto, la cantante se defendió: "Chicos, a ver... si se siente mal o le pasa algo... obvio, no soy una loquita".

Y continuó: "No pasan ni dos días, lo mato...¿cómo van a pasar dos días? Si no nos vemos por trabajo puedo esperar feliz, pero si lo tengo al lado mío no".

"Cuando me lo presentaron me dijeron que le decían 'el banana', entonces yo dije 'uy, este es un ganso que se cree mil'. Y él también tenía algunos prejuicios, pensaba que era una concheta. Pero bueno se dio trabajando el amor y después cuando terminó el ' Bailando' fue esto de ver cómo era todo sin tener que vernos todos los días para trabajar", concluyó Jime.

