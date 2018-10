Mauro Caiazza habló de Jimena Barón: "Hay muchas cosas que me gustan de ella"

Luego de que el martes Mauro Caiazza y Jimena Barón se comieran la boca en el Bailando –algo muy esperado por todos, pero más por la propia Jimena- el bailarón dialogó con el ciclo Hay que ver y reveló cómo se sintió al besar a la actriz.

"Fue un buen beso. Con Jime nos llevamos muy bien. Creo que estamos pasando por un muy buen momento. El primer beso fue el del Aquadance... En el beso estaba nervioso por la situación, besarse en televisión... pero me gustó", arrancó a decir.

"Con Jimena somos libres los dos. Esto es todo reciente, estamos en una sintonía buena y estamos viviendo eso", explicó luego, dando a entender que está soltero.

Luego, el muchacho contó qué es lo que más le gusta de Jime: "No tengo un gusto en especial, pero hay muchas cosas de ellas que me gustan. Lo mejor es que nosotros hablamos y la pasamos bien, nos sentimos bien. Somos libres de reírnos y de hablar. Ella me hace reír mucho y es muy positiva".

