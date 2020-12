Mauro Caiazza admitió cómo quedó su relación con Jimena Barón tras la separación

En agosto de 2019 Jimena Barón y Mauro Caiazza pusieron punto final a su noviazgo. Desde ese entonces, el bailarín se mantuvo alejado de los medios y en silencio tras su relación con la actriz y cantante.

Lo cierto es que en charla con Clarín, Mauro se refirió a cómo quedó el vínculo con Jimena tras la ruptura sentimental.

"No, no tengo contacto con ella", respondió el ex de Barón ante la consulta del periodista. Y luego de afirmar que "quedó todo bien", amplió: "Simplemente yo no sé nada de ella".

En tanto, consultado sobre si le molestó que lo confundan con el Tucu López, actual novio de Barón, el bailarín comentó: "Ya pasó mucho tiempo y que me sigan relacionando con alguien que yo no tengo nada que ver y no sé nada de su vida es un poco incómodo. Pero bueno, lo entiendo perfectamente pero por eso justamente preferí cambiar mi perfil...".

"No siento que yo haya alimentado eso pero tampoco me gusta salir a aclarar. Llega un punto en el que digo que hagan y piensen lo que quieran. No tengo nada qué decir porque simplemente no tengo contacto, no sé nada", finalizó Mauro.

