Mauricio Dayub se quedó con el Premio Estrella de Mar de Oro

El actor Mauricio Dayub por su obra El Equilibrista recibió del premio Estrella de Mar de Oro 2020 que se llevó a cabo en la noche del lunes en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey de Mar del Plata.

"He trabajado mucho pero nunca imaginé algo así, quiero agradecer a todos los que me ayudaron a crecer, a desarrollarme... fui más allá de lo que me imaginaba como actor y espero poder hacerlo de ahora en más como persona", dijo un emocionado Dayub.

Otras obras destacadas fueron Departamento de Soltero, Trastorno y La Fiesta Inolvidable, las cuales obtuvieron tres estatuillas.

Uno de los instantes más emotivos fue el homenaje especial a Santiago Bal, quien falleció en diciembre pasado.

Lista completa de ganadores:

Teatro Marplatense: Bajo Terapia

Música Marplatense: Por culpa del 14G

Unipersonal: El equilibrista

Humor: Moldavsky reperfilado

Teatro Alternativo: Lo que quieren las guachas

Drama y/o Comedia Dramática: Trastorno

Comedia: Departamento de Soltero

Comedia Musical: Tu falta de querer

Revista: 2020 la revista

Music Hall: La fiesta inolvidable

Variedades: Fátima es mágica

Infantil: La revolución de las princesas

Danza: Mora Godoy “Esa mujer es tango”

Recital: Jairo “50 años de música”

Tributo: “The Beats Influencers” tributo a The Beatles

Stand Up: Luly comedy star por Pablo Angeli

Transformismo: Transfrappé Al rojo vivo

Actuación Femenina Marplatense: Alita Nuñez por Bajo terapia

Actuación Masculina Marplatense: Nahuel Porto Navarro por Nervio

Actuación Femenina de Reparto: Julieta Carrera por Trastorno

Actuación Masculina de Reparto: Gustavo Luppi por Hombres y ratones

Revelación: María Castillo por La fiesta inolvidable

Actuación Protagónica Femenina de Comedia: Carmen Barbieri por Veinte Millones

Actuación Protagónica Masculina de Comedia: Nicolás Cabré por Departamento de soltero

Actuación Protagónica Femenina de Drama y/o Comedia Dramática: Merceditas Elordi por Lúcido

Actuación Protagónica Masculina de Drama y/o Comedia Dramática: Mauricio Dayub por El equilibrista

Dirección Marplatense: Marcos Moyano por La mueca

Coreografía: Georgina Tirotta por La fiesta inolvidable

Vestuario: Isabel Díaz por Circo Rodas

Escenografía: Alberto Negrín por Departamento de soltero

Iluminación: Ricardo Sica y equipo creativo El equilibrista por El equilibrista

Dirección: Pompeyo Audivert y Andrés Mangone por Trastorno

Producción Artística: NA Producciones por C-PIK Mar del Plata

Producción Integral Marplatense: Petón Producciones por El mágico duende guardián, crece la aventura, La escuela encantada 2, la magia continúa; En coproducción con Arteando Producciones por 2020 la revista, Transformando el varieté y #Mashup 2; En coproducción con Anahí Ramos Producciones por Michael Jackson Eterno

Música Original: Martín Bianchedi por Burlesque Baires Show

Autor Nacional: Daniel Dalmaroni por Un instante sin Dio

Estrella de Mar de Oro 2020: El equilibrista

Fotos: Eduardo Aguada.