Mauricio Dayub, a favor de la pena de muerte a violadores

No suele tener muchas opiniones políticas en las entrevistas que da. Más bien curte un bajo perfil y no se mete en conflictos ni grietas.

Sin embargo, esta vez, Mauricio Dayub decidió dar a conocer algunos aspectos de su pensamiento, más allá de su rol consagrado como actor y director.

Sobre la despenalización del aborto, Mauricio afirmó en charla con Ulises Jaitt en FM La Salada: "Tengo una opinión personal y me da un poco de temor, tener una opinión personal y que no sea con el conocimiento debido. Me parece que son temas que a mi me preocupa un poco que los tratemos los que no nos hemos ocupado nunca de eso. Me da la sensación de que es un tema para científicos, médicos, gente que se haya reunido en otros países y visto el tema de cómo reacciona la mayoría".

Y añadió: "Tengo una cercanía porque sea legal, porque se lo que es que no sea legal. Adhiero más al pañuelo verde, pero tengo esa responsabilidad de que no se puede adherir como uno adhiere a un equipo de fútbol o a un candidato".

Al igual que con otros entrevistados, el conductor de "El show del espectáculo" le consultó por la pena de muerte: "En pocas cosas soy terminante pero creo que en esos casos, no tiene vuelta las posibilidades de esa persona porque se reincide. Son muy pocos casos los que te diría que sí. Porque cuando se abusa de un chico de 4, 10,11 años, esa persona no tiene vuelta atrás. No lo hizo por un descuido, por un error. Es una persona que tiene algo mal en su cabeza, no tiene retorno. Yo entonces estaría de acuerdo. También, son temas como te decía con respecto al aborto, que los deberían dirimir médicos, científicos, los especialistas. Pero a priori, creo que si, estoy a favor de la pena de muerte para violadores".

Asimismo, el protagonista de "El Equilibrista", se refirió a la situación social que vive la Argentina tras el gobierno de Mauricio Macri.

"Nos afectó a todos los argentinos. Las leyes y las reglas económicas de Macri favorecían a las minorías y desfavorecían a la mayoría. Estamos frente a un verano un poco esperanzador, pero los bolsillos y los ahorros de todos están en las mismas condiciones que estaban durante el período de Macri. O sea , va a estar bien para algunos y no se va a recuperar para muchos otros. Va a faltar tiempo, va a pasar tiempo hasta que nos podamos ordenar un poco todos, pero tenemos por lo menos una expectativa de un gobierno que se supone que piensa más en la mayoría y que piensa más que la política es hacer el bien común. Venimos de un gobierno bastante indiferente a las mayorías y que intentó hacer algo que no advertimos", enfatizó.

