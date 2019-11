Mauricio Dayub: "Estaban todos concentrados por la curiosidad que generó saber quién podría ser el ganador"

Insólito momento se vivió en el final de la entrega de los Premios ACE 2019 a lo más destacado del teatro. El evento fue transmitido en vivo por La TV Pública.

Juan Leyrado subió al escenario para anunciar al ganador del Oro pero cuando abrió el sobre no había ningún nombre en el papel.

"No hay nada, de verdad no está escrito. ¿Puedo poner yo un nombre o algo?", dijo el actor sorprendido para pasar el momento.

Nora Lafon, presidente de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, tuvo que entrar al escenario para comunicarle que era Mauricio Dayub el gran ganador por su trabajo en "El equilibrista".

Tras la palabra en exclusiva de Juan Leyrado, PrimiciasYa.com habló con el gran ganador de la noche, Mauricio Dayub, quien explicó: "Me parece que le puse un poco de emoción a la noche. A veces cuando llega el premio oro hay mucha dispersión en el teatro porque ya la mayoría ha ganado y se están retirando y la mayoría sabe que no gana el oro, y se empieza a dispersar la gente. Y anoche ocurrió todo lo contrario, estaban todos concentrados por la curiosidad que generó saber quién podría ser".

"Lo que más sentí es que cuando se dijo mi nombre hubo como una especie de ovación y aplauso de aprobación, eso me hizo sentir muy cómodo y subí a recibir el premio con la sensación de que me lo merecía porque todos los presentes me miraban, aplaudían y hacían gestos de afecto y admiración. Lo viví muy bien", finalizó el actor.