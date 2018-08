Mauricio DAlessandro: Me molestó que Rosenfeld borre a Mariana, me pareció que era algo para señalar

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com después de salir a cruzar a Revista Noticias, en donde Rosenfeld excluyó de la imagen a D'Alessandro, cuando el artículo hacía mención a los tres letrados. Mauricio D'Alessandro dialogó en exclusiva condespués de salir a cruzar a Ana Rosenfeld desde Twitter, quien había cortado una imagen de una nota que había sido publicada en, en dondeexcluyó de la imagen a Mariana Gallego , mujer de, cuando el artículo hacía mención a los tres letrados.

"Salí a cruzar a Ana porque la nota era Mariana Gallego, Ana y yo, estábamos los tres. Y ella (Rosenfeld) tiene la idea de que solamente podemos salir ella y yo, y a mí me parece una pavada. Si los medios te llaman es porque vos gravitas, Ana puso una reflexión sobre la nota y cortó la foto donde estábamos los tres, cortó la parte de Mariana", explicó en exclusiva D'Alessandro. explicó en exclusiva

mauricio dalessandro mariana gallego.JPG



"Entonces lo enganché con el tema de las brujerías ya que que son tan afectas a descubrir ese tema (con Luciana Salazar). Sería la primera causa penal del mundo por el tema bujería, entonces hice una broma con eso, nada más", añadió el abogado.

Embed Una publicación compartida por Ana Rosenfeld (@ana.rosenfeld) el 12 de Ago de 2018 a las 3:11 PDT



"Tratar de borrar a una persona de una foto para que la gente piense que la nota se refería a otras dos, no me pareció correcto, y eso lo hice saber en el mensaje en Twitter pero no contestó", fundamentó.



"No me voy a pelear con Ana por esto, sólo le di un correctivo, no se puede ser así. Ademas, la realidad es que hay otros abogados de familia notorios en los medios. Sin embargo, nadie se queja y ningunea al otro".





"Entre ellas (Mariana y Ana) tienen hoy un divorcio donde son actor y demandada y se ve que Ana está enojada por cómo le va en el divorcio, entonces trata de ganar terreno en los medios con algo que tal vez en el ámbito jurídico no le va tan bien. Por eso me molestó, me pareció que era algo para señalar", finalizó Mauricio.