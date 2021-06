Mauricio D'Alessandro se emocionó con un tierno mensaje de Mariana Gallego: "¿Cómo me pudo dar bola a mí?"

A pesar de ser un abogado súper mediático, Mauricio D'Alessandro mantiene un bajo perfil en lo que a su vida personal se refiere.

Sin embargo, el abogado estuvo invitado en Vino para Vos, el programa de Tomás Dente en KZO, y celebró su amor con la letrada Mariana Gallego.

Y Mauricio terminó llorando luego de ver un dulce video que le grabó su mujer. "Él me dice que es mejor persona por estar conmigo. La verdad es que puede parecer un piropo menor, pero en realidad es lo más espectacular que te pueden decir porque cambiar a alguien hace lo mejor. Convertirlo en una persona feliz es el mejor milagro que puede darte una persona que te ama", fueron las primeras palabras que le dedicó Mariana.

"Eso me diste vos desde que estás conmigo. Me levanto cada día siendo mejor persona, más generosa, más sensible. Me das luz, me generas emoción, pasión. Sos el hombre más apasionado que conozco. Me pedís que te baile, te quedas mirándome y me decís que lo hago maravilloso. Te amo. Gracias por ser el amor de mi vida y por hacer que siga soñando a lo largo de los años como en el primer día", indicó Gallego.

D'Alessandro, con los ojos llenos de lágrimas, manifestó: "Yo me levanto a la mañana, la miro y digo 'la suerte que he tenido de tener esta mujer al lado'. ¿Cómo me pudo dar bola a mí que soy tan imperfecto? Ella es así. Además, es perfectita. Fijate que eligió su baño que es donde tiene la luz que ella denomina como caliente y ahí se puso. Además, es buena hija, buena esposa, está todo el día pendiente de uno. Me ha hecho más llorón".

