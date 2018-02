Matilda Blanco se quedó dormida en un corte: "Vengo vencida del sueño"

A dos días del último programa de "Este es el show" por la pantalla del Trece y con destino incierto para todos los integrantes del ciclo, José María Listorti le pone humor a los cortes y lo comparte con sus seguidores de Instagram.

Ayer, la panelista Matilda Blanco se quedó dormida durante un corte del programa y Josema aprovechó para grabarla y joder con que estaba "muerta". Embed "¡Mirá lo que es la moda que hasta se vino de negro el día de su muerte!", ironizó José María, mientras la panelista no reaccionaba ante las risas.

PrimiciasYa habló con Matilda y esta fue su explicación: "Estaba haciendo tres programas por día, dos vivos y uno grabado, a veces cuatro por invitaciones a otros. No me podía mover, estaba matada, muerta de sueña e irrecuperable".

"Me venció el sueño... Igual soy una persona que se quede dormida en cualquier lugar. Antes de que arranque un vuelo, ya estoy durmiendo".

"Pero vengo muy vencida de sueño en esta parte del año. Nosotros, EEES, las grabaciones de Navidad... Quedé muerta. Me relajé en un corte y justo ese dia fui de negro, de largo. Era el corte más largo y me dejé vencer, me quedé profundamente dormida", reveló.





"Los chicos me contaron que me gritaban y cantaban al lado mío. José María hizo este video y empezó a gritar, ahí me desperté. Me gastaron toda la tarde", cerró Blanco.