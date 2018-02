Matilda Blanco limó asperezas con Mariano Caprarola: "Le dije que era un chiste"

La moda está en guerra. Se trata de excelentes productores de moda: Matilda Blanco vs. Mariano Caprarola.





Nosotros a la mañana", Fabián Doman criticó duramente los diferentes looks que Caprarola luce en "Intrusos": "El cambio de canal lo empeoró gravemente a Mariano, no para de hacer papelones al usar bermudas en televisión",dijo el conductor del ciclo que se emite por "Hasta cuándo vamos hablar y perder el tiempo en desconocidos". El lunes, en "",criticó duramente los diferentes looks que Caprarola luce en "":dijo el conductor del ciclo que se emite por El Trece . Por su parte, Matilda acotó:





Caprarola, en charla con este medio, había revelado: "Con respecto a 'Any de la Moda', que sería Matilda Blanco, yo la respeto mucho como a toda la gente que se dedica a esto. Pero que diga al aire que no se tenía que hablar de gente que no se conocía, creo que es un lamento de su alma por haber perdido la corona".

Matilda Blanco recogió el guante y aclaró que ya limaron las asperezas con su colega: "Con Mariano hay buena onda, nos divertimos mucho y no hay ningún problema con él. Era un chascarrillo, algo para divertirnos un rato".





"No me peleé con él. Ayer le mandé mensajito y le dije que era un chiste", finalizó la asesora de imagen, poniendo fin a esta pelea.