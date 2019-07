Matilda Blanco a Flavio Mendoza: "Yo no le falto el respeto a tu profesión porque te vestís mal"

"Súper Bailando" en el debut de la asesora de imagen en el certamen. Flavio Mendoza se cruzó con Matilda Blanco en la pista delen el debut de la asesora de imagen en el certamen.





"Yo no soy diseñadora. Perdón, yo no le falto el respeto a tu profesión porque te vestís mal", le retrucó Matilda a un comentario del coreógrafo sobre su profesión.





"Bueno, a mí me parece que te vestís mal. Nos estamos ninguneando igualmente", aseguró el rubio.

"Me parece genial que no te guste cómo me visto, porque viniendo de vos que te vestís tan mal, gracias a Dios que no te gusta lo que me pongo", lanzó Blanco.