Matilda Blanco, enamorada, espera reencontrarse con su pareja: "Es una relación a distancia"

Matilda Blanco tiene más de 20 años de experiencia en el medio y participa como crítica de moda en el programa "Este es el Show", "Nosotros a la mañana" y entre otros programas a los cuales es invitada.

Pionera en hacer desfiles y charlas sobre moda en todo el país, la asesora de imagen visitó la redacción de PrimiciasYa.com y habló de todo. Entre otros temas, confesó que "estoy enamorada".

Hace unos meses, Matilda presentó a su novio en la revista Gente en un paseo por New York, donde viaja anualmente para observar las tendencias. El hombre en cuestión se llama Juan González Chávez, tiene 52 años, es argentino y está radicado en la Gran Manzana hace quince años. Se dedica al negocio de la moda, y su gran logro fue haber desarrollado la marca Zara en la Argentina.

Se conocen hace 10 años pero unos meses atrás pasaron a otro nivel. "Me hace muy bien y tenemos muchas cosas en común empezando por la moda", indicó la panelista.

Embed AHORA nos visita Matilda Blanco en nuestra nueva redacción y analizamos la moda en vivo! Publicado por PrimiciasYa.com en Jueves, 2 de noviembre de 2017





"Empecé hace poco esta nueva relación. Por ahora es un amor a distancia, no es fácil pero él viene y yo estuve hace poco. Ahora no sé cuándo volveremos a vernos porque yo tengo muchos compromisos acá ahora, ojalá sea pronto", destacó.

Por otro lado, confesó que su asignatura pendiente es ser mamá, luego de haber hecho siete tratamientos: "Le puse el cuerpo mucho tiempo y no la pase bien -explicó-. Es muy invasivo. Sobre todo, porque es bastante frustrante no haber podido lograrlo. Lo importante no es tener un hombre al lado, pero ser mamá es súper importante. Pero me hace muy feliz ver a mis amigas con sus bebitos".

Y por último, señaló: "En un momento pensé en adoptar ya sea estando sola o en pareja, pero es difícil y es una responsabilidad muy grande. Te cambia la vida para bien, pero hay que dedicarle tiempo y si vas a adoptar para que después otro lo cuide, no sé si está tan bueno. Hay que ser mamás y papás presentes".