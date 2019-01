Matilda Blanco sobre Casella: "No entendió el juego y alguien tiene que explicarle de qué se trata mi carrera"

"Una persona como Beto Casella que vive bardeando a todos los personajes en su programa me dice a mí que yo destruyo a las personas diciéndole si están mal o bien vestidas. Me parece que él no entendió el juego", comentó Matilda en exclusiva. , comentóen exclusiva.





"Me dijo que yo las destruía, que les hacía mal, que provocaba depresión, cualquier cosa, sin sentido. Él nunca entendió entonces que mi trabajo es un personaje y es un trabajo legítimo", añadió Blanco.









"Yo fui editora y productora de moda durante muchos años y estudié. Me parece que él no entiende que este personaje que hice y hago en televisión es una mínima parte de lo que es mi carrera en la moda", fundamentó la asesora de imagen y moda.









Y cerró: "Fui buscadora de tendencias y doy charlas en todo el país motivacionales donde les enseño a las mujeres no a hacer una crítica sino a encontrar lo mejor de sí mismas y a mejorar su imagen para tener diferentes logros. Me parece que el señor no entendió y alguien tiene que explicarle de qué se trata mi carrera".





Reviví el tenso cruce en pantalla.





