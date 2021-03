Matías Morla romperá el silencio con Jorge Rial en el estreno de "Tv Nostra"

El próximo 5 de abril a las 21, Jorge Rial vuelve a la televisión con un nuevo programa que se llama Tv Nostra.

El conductor histórico de Intrusos se encuentra ultimando detalles del estreno del ciclo que contará con columnistas de lujo: Marina Calabró y Diego Ramos.

Para el primer programa, Jorge tendrá nada más y nada menos que a Matías Morla, el abogado y amigo de Diego Maradona que todavía no habló tras la muerte del astro del fútbol el pasado 25 de noviembre.

Morla recién se mostró la semana pasada con un posteo en redes sociales y logró un revés judicial contra las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna.

El viernes por la tarde Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia por defraudación contra Matías Morla. Las hijas de Diego no solo denunciaron que el último abogado de su padre se quedó con la marca “Maradona” de manera fraudulenta, sino que pidieron una medida de no innovar para que él no pueda usar la marca de manera comercial.

Pero la Justicia les dio un duro revés a las chicas ya que el juez en primera instancia le dio la derecha al letrado. El juez no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla "ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona de las que ilícitamente se apoderó o apropió", sino que además aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial.

La palabra de Morla es muy importante sobre todo cuando el caso de la muerte de Diego Maradona aún está al rojo vivo.

Será una de las notas más buscada de los últimos tiempos. Solo resta esperas hasta el 5 de abril para escuchar qué tiene para decir el abogado y amigo de Maradona.