Matías Morla y su polémica despedida a Diego: no irá al velatorio y aseguró que pedirá investigar la muerte

El abogado y mano derecha del ex jugador se volcó a las redes para contar el momento que atraviesa, recordar a su amigo y sembrar la discordia al preguntarse por qué no hubo control médico durante 12 horas.

Matías Morla fue el abogado y mano derecha de Diego Maradona durante sus últimos años. Las hijas del jugador, Dalma y Gianinna, nunca lo quisieron y lo acusan de manipular a su papá y de alejarlo de ellas.

Entonces, el abogado decidió despedirse desde las redes anunciando que no iría al velatorio "porque es algo intimo y familiar", y para no correr la misma suerte de Rocío Oliva que no le permitieron el ingreso ya que allí están al mando sus hijas y Claudia Villafañe.

LEER TAMBIÉN: Emmanuel Macron, el presidente de Francia, le escribió una sentida carta a Maradona: “Diego se queda”

"Nos veremos pronto, amigo. Hasta siempre Comandante. Te voy a extrañar”, empezó Morla en su carta.

“Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de un amigo a quien honré con mi lealtad y compañerismo hasta el último de sus días”, agregó en el comunicado.

“Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”, resaltó.

“Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abogado a esos fines”, dijo y definió como una “criminal idiotez” el hecho de que la ambulancia tardara media hora en llegar a la casa del barrio privado de Tigre donde Maradona se recuperaba de la operación en la cabeza, por pedido de sus hijas.

“Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como decía Diego, ‘vos sos mi soldado, actúa sin piedad’″, anunció.

“Este momento de profunda desolación y dolor. Fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano”, terminó.

LEER TAMBIÉN: No dejaron entrar a Rocío Oliva a Casa Rosada: "Pero Claudia vos manejás la puerta... ¡quiero despedirme de Diego!"