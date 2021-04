Matías Morla con Jorge Rial: El abogado de Diego contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Llegó el día. Hoy finalmente debutará en la pantalla de América TV, Jorge Rial con su nuevo ciclo #tvnostra a partir de las 20.30hs y promete llevarse puesto todo. No solo por la expectativa que conlleva el nuevo ciclo del conductor histórico del canal sino porque después de más de cuatro meses de silencio, una de las personas más buscada del medio hablará por primera vez: Matías Morla.

La entrevista se grabó en el más absoluto de los secretos, acompañado por su equipo conformado por Marina Calabró, Diego Ramos y Angela Lerena y su producción comandada por Ana Laura Guevara (histórica productora desde Intrusos) y Martin Salinas, hasta que el propio Rial publicó un adelanto en sus redes sociales. Y si bien desde hace unos días hubo poca información sobre la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, ésta nota cambiará todo y será el comentario y la replica en todos los portales.

En exclusivo, PrimiciasYa.com pudo acceder a parte de esta nota y aquí te adelantamos algunas de las frases más polémicas que dejó en la entrevista el ya ex abogado del "Diez" con Jorge Rial.

LEER MÁS Quieren desalojar a Lili Maradona de la casa de sus padres: “Le dijeron que entregue la llave”

"EL DIABLO NO ES TAN DIABLO", dice Morla con respecto a la campaña mediática que tuvo en redes sociales por parte de la familia Maradona. Y agrega: "FUE MUY TRISTE TODO LO QUE PASÉ. CUANDO SE MUERE DIEGO, SE MUERE MI MITAD", dice. "A LA GENTE LE CERRARON LA PUERTA EN EL VELATORIO", cuenta con respecto al funeral de Diego que terminó en escándalo y habla también sobre la convocatoria a la marcha en su contra: "USARON A LA GENTE PARA QUE VAYA A MARCHAR. NO FUE NADIE", arremetiendo contra Dalma Y Gianinna.

Y va por más: "A MARADONA LO ABANDONARON, SE MURIÓ SOLO. DALMA Y GIANINNA ESTÁN LACERADAS POR EL ODIO DE CLASE. VILLAFAÑE SE LLEVÓ EL CADÁVER, NUNCA LO TUVO A DIEGO" y no termina ahí. Su frase final sobre la familia del jugador fue letal: "MARADONA SABÍA QUE LOS LADRONES SON ELLOS, NO YO"

Por supuesto Morla también habló sobre su relación con Diego y dijo: "NO ME INTERESA QUEDAR BIEN CON NADIE. DIEGO ERA AMOR CONMIGO. ÉRAMOS SUS SOLES, NO SUS LADRONES", sentenció.

También hizo referencia a uno de sus médicos, el doctor Leopoldo Luque, tan cuestionado por su labor profesional: "BANQUÉ A LUQUE POR CÓDIGOS".

Además confirmó algo de lo cual se habló mucho. El deseo que tenía Diego con respecto a sus hijos: "EL ÚLTIMO DESEO DE MARADONA ERA VER A TODOS LOS HIJOS JUNTOS", que a las claras no pudo concretar.

"LA HISTORIA ESTÁ CONTADA POR LA CAPERUCITA ROJA. AHORA... ESTÁ HABLANDO EL LOBO", así cierra parte de este adelanto. Porque esto es solo un anticipo de todo lo que dijo Morla con Jorge Rial en la entrevista exclusiva que se verá hoy a las 20.30hs en #tvnostra por la pantalla de América TV.

LEER MÁS Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, enamorados, homenajearon a Diego: "Te amo"