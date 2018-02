Matías Morla: "Diego a mí me dijo que no va a ir al casamiento de Dalma porque no invitó a la mujer"

Matías Morla aseguró que Diego Maradona no quiere ir al casamiento de su hija Dalma porque no invitó a Rocío Oliva. aseguró queno quiere ir al casamiento de su hijaporque no invitó a





Esto fue en una charla que el abogado y amigo del DT mantuvo con Tomás Dente en el ciclo "Vino para vos".





Morla fue categórico y contó lo que siente Diego después de que Dalma no invitará a Oliva a la fiesta.





"Diego es un buen tipo y no va a ir al casamiento de Dalma porque no invitó a Rocío. Dijo: no voy porque no va mi pareja. A mí me dijo: no voy a ir", comentó el letrado.





"Diego quiere que se haga público esto y me autorizó a decirlo. Yo las entiendo a las hijas de él, tengo a la madre en jaque mate en cuatro causas", expresó.