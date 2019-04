Matías Morla contó el trasfondo del llamativo saludo Diego Maradona a Dalma por su cumpleaños

Diego Maradona, Matías Morla, aclaró que nada tuvo que ver en el saludo de cumpleaños vía redes sociales del ex futbolista a su hija Dalma. El abogado de, aclaró que nada tuvo que ver en el saludo de cumpleaños vía redes sociales del ex futbolista a su hija





"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", expresó el DT en Instagram.