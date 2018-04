Matías Morla, abogado de Maradona: "No es seguro que Diego esté en el casamiento de Dalma"

El próximo 31 de marzo es el casamiento de Dalma Maradona y mientras la hija mayor del Diez sigue organizando su fiesta y armando las mesas, la realidad es que la presencia de su padre aún no está confirmada.





Según contó ayer en radio La Red el abogado del astro, Matías Morla, Diego no sacó pasajes para el 31 y justo ese fin de semana tiene un partido clave por la segunda división en los Emiratos donde sigue luchando por ascender. "Entiendo que es un tema familiar, privado, que deben resolver padre e hija. Pero en lo que tiene que ver con la realidad, Diego está muy metido con su trabajo en el Fujairah y el jeque está feliz por esta posibilidad histórica de lograr un ascenso por lo que habrá que ver cuál es la opinión de ellos. Yo me reuní con el jeque y él lo que quiere es lograr el ascenso y es entendible, por lo que pensar en la presencia de Diego en el casamiento hoy, a veinte días, es solo especulación. Diego está muy comprometido con su trabajo, el jeque lo ama y en la última charla que tuvimos fue claro: ´Los profesionales concurren a los eventos sociales cuando hay receso´, me dijo, por lo que todo lo que pase desde ahora depende de ellos y de las reuniones que tengamos. A mí me encantaría que Diego esté, fui el primero en decirle que tenía que venir, pero hay una realidad laboral que complica las cosas. Hoy aún no sacó los pasajes y no hay certeza de que viaje, más allá de su deseo, hay una obligación laboral que él quiere respetar", dijo Morla en una entrevista en Radio La Red.

La solución que Gianinna Maradona tiene para Dalma, si Diego no va a la boda

Matías Morla destacó que el presente de Diego es inmejorable y que está metido en lo que viene y es el Mundial de Rusia. "Ayer hablamos con Infantino y le confirmó a Diego que será el capitán de las leyendas de FIFA un grupo de trabajo que estará en el Mundial trabajando. Diego pasará todo el Mundial en Rusia porque además del programa que va a hacer para Telesur, tiene su trabajo en FIFA y reuniones con el presidente Putin con quien Diego tiene una muy buena relación y sin dudas que van a trabajar juntos", contó Morla.

dalma maradona.jpg





Y esa relación con Infantino a Diego no solo le suma desde su trabajo en FIFA, sino que además es un apoyo directo en lo que tiene que ver con su otro gran sueño. "Diego está negociando para dirigir a la Selección de Emiratos y después del trabajo que está haciendo en Fujairah, donde demostró que el proyecto y la idea que tenía era en serio, sin dudas se le abrirá la puerta. Si Diego asciende con Fujairah, sin dudas que terminará siendo el entrenador de la Selección de los Emiratos y cuando muchos hablaban de que Diego no podía estar en un plantel, que no podía asumir la responsabilidad de estar al frente de un grupo, una vez más Diego demostró que está en su mejor momento, feliz y trabajando", añadió el abogado.

diego maradona.jpg





Más allá del trabajo como entrenador y de su vínculo con FIFA, Diego es una referencia a la hora de vincularlo con los jeques y personalidades importantes de los Emiratos. "La semana que viene vamos a visitar al Sultán de Brunei, una de las personalidades más importantes, quien en su momento le llevó a su hijo a Michael Jackson para su cumpleaños. Es fanático de Diego y nos contactamos para que puedan estar en un evento juntos y la semana que viene Diego estará en la mansión del Sultán, en la misma que estuvo Jackson donde según me informaron hay por lo menos 40 habitaciones", destacó Morla.





El Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina y uno de los temas a resolver, teniendo en cuenta la presencia de Diego, es su relación con el entrenador de Argentina. Morla contó que quiere hacer lo imposible para juntarlo con Diego y así llegar a un acuerdo de paz. "Hablé con Sampaoli y él no tiene problemas en juntarse, está abierto a una reunión, ahora depende de Diego y en mi viaje a Dubai espero hablar con él para convencerlo. Se viene el Mundial y todos tenemos que estar juntos. Es una locura que Diego esté en Rusia y que no se hable con el entrenador de Argentina, por eso voy a ver si podemos hacer una reunión para que hablen y terminar con estas diferencias. Diego está dolido, pero por Argentina él deja todo", detalló el abogado.

jorge sampaoli 2.jpg