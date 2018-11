Matías Martin habló de la salida de Cabito de su programa: "Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo"

"En el arranque del programa hablamos de la fiesta de Basta de Todo, que fue muy particular. Yo dije que llegué medio 'bajeli' a la fiesta y tal vez en parte por eso superó las expectativas, porque fui un poco tocado anímicamente y sin tener en cuenta después de todo lo que terminó pasando y terminamos viviendo: el encuentro con la gente, con el equipo, bailar, disfrutar, cantar... y una fiesta que la verdad que estuvo muy, muy buena", arrancó Matías.





Luego, durante su relato, confirmó la salida de su compañero del ciclo: "En esa fiesta hubo un momento que estuvimos todos en el escenario y Cabito no estuvo. Por ahí no se sintió como para venir y compartir ese momento que podría haber significado una despedida. Sí, lo estoy confirmando: Cabito no va a seguir en Basta... Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor del programa, del grupo y del equipo. Sentí que el programa hace rato que había perdido algo y a la vez, por ahí suene contradictorio, pero celebro que en los estos últimos años aún en estos 18 años del desgaste que vengo sintiendo, y con algunos problemas puntuales... Sabrán que no voy a estar contando internas, ni voy a alimentar puteríos, ni parte de la imaginación de alguien de generar una noticia extra, pero yo venía sintiendo el desgaste de este matrimonio de 18 años, del recorrido de este programa tanto más grande de lo que uno puede imaginar".





Y continuó: "El programa venía pidiendo a gritos cambios. La única manera de reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud, por un lado y había tenido una participación en el programa que se había ido achicando. No quiero ahondar en detalles, pero la situación fue que realmente para el programa y para el equipo, era que Cabito no siga en Basta... Por supuesto que lo vengo hablando con él hace años, no es una situación nueva. Iba a decir que pueda sonar contradictorio, pero celebro que en estos meses más difíciles y duros donde muchos de ustedes preguntaban qué le pasaba o lo notaron más apagado, más callado o más triste, aún así tuvimos grandes programas y grandes entrevistas".





"Celebro que el equipo haya podido sacar adelante una situación que internamente no siempre fue todo lo cómoda que había sido durante tanto tiempo. Con tanto amor hicimos este programa y construimos vínculos que hoy no puedo mostrarme menos que dolido de perder alguna manera a una de las personas que más cariño siento. Me siento mal diciendo el cariño y no quiero sobreactuar el cariño que siento por Cabo, porque es genuino y porque tomé una decisión dolorosa y es una situación que espero algunos puedan entender y otros no", fundamentó Martin.