Matías Martin dijo que aceptaría "tomar un café" con Cabito: la tajante respuesta de su ex compañero

PrimiciasYa.com se contactó con el ex integrante del ciclo "Basta de todo" ante la revelación del animador en el ciclo "Pampita Online".

Matías Martin habló después de mucho tiempo de cómo quedó su relación con Cabito Massa Alcántara, después de aquella polémica salida en 2018 del ciclo "Basta de todo", Metro, donde formaron dupla por muchos años.

En su momento, la salida de Cabito, un histórico del ciclo, se dio de manera abrupta y generó mucha polémica, por lo que ambos no terminaron bien el vínculo personal y laboral.

"No hubo ningún tipo de acercamiento en su momento. No hay persona que conozca que no esté dispuesto a tomar un café. Siempre estoy dispuesto a charlar con todo el que tenga ganas", indicó el conductor al ser consultado sobre este tema el martes en el ciclo "Pampita Online", Net TV.

En este marco, ante la declaración del conductor, PrimiciasaYa.com se contactó con Cabito, quien explicó si aceptaría después de tanto tiempo tomar un café con quien fue su compañero de programa.

"Nunca probé el café, no lo voy a hacer ahora (se ríe). Tampoco nunca probé el mate o el cigarrillo. Prefiero un licuado de banana con leche", indicó el conductor.

Y agregó contundente: "Ya nos dijimos lo que nos queríamos decir. No nos quedó nada en el tintero". Parece que el cafecito será en otro momento...

