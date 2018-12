Matías Martin contó toda la verdad sobre el despido de Cabito

Matías Martin volvió a enfrentar las críticas por el despido de Cabito a Basta de Todo y realizó un nuevo descargo en el que desmiente haber desvinculado al humorista por sus problemas de salud. volvió a enfrentar las críticas por el despido dea Basta de Todo y realizó un nuevo descargo en el que desmiente haber desvinculado al humorista por sus problemas de salud.

"Hace tres años su deterioro y grado de abandono se hizo insostenible. Algunos lo recordarán, era fin de 2015, principios de 2016. Fuimos muchos los que intentamos ayudarlo, pero por supuesto que no es fácil, él no se deja ayudar, se enojaba cuando lo encarábamos y hasta se ponía un poco irascible sobre todo con la gente que más lo quería y más cerca estaba. No conmigo, por eso me sorprende un poco el ataque personal", arrancó Matías.

"Su estado al aire era verdaderamente triste, nunca quise contar esto, siempre quise otra despedida para no tener que contarlo, pero no se le entendía cuando hablaba. Él se enojaba mucho cuando un oyente le decía que no se le entendía, pero era la verdad. Tenía muchos problemas para movilizarse y se quedaba dormido al aire. No fue una vez, fueron muchas", aseguró el conductor.

"Decidí hacer algo por él y lo saqué del programa. Y le dije: 'así no podés salir al aire. Internate, operate, hace algo'", sentenció luego.

"Se operó y estuvo casi seis meses ausente, lo acompañamos. Siguió cobrando el sueldo siempre, contó con el apoyo de toda la radio. Lo acompañamos. Regresó y continuó la recuperación al aire, y lo acompañamos. Recién ahí, que consideré que era su mejor momento de salud en los últimos tres años, volvimos a hablar de lo artístico, de lo profesional", explicó Matin.

"Le dije que lo escatológico ya no quedaba bien, que no funciona, que queríamos otro tipo de humor dentro de un programa que aprende y evoluciona. Que tenía que reinventarse y redefinir su personaje, encontrar sus momentos, otras formas de hablar, algún tipo de humor nuevo", reveló.

"Dio una nota en la que trató de hacerme daño directamente. Me cuesta creer esa nota. Dio a entender que lo abandoné y es falso. No lo puedo permitir más. Me obliga a defenderme y a decir todo esto", declaró, y agregó: "Le dije que se despida y se muestre con proyectos que lo íbamos a promocionar. No pudo y lo transformó en este ataque. La explicación que me dio fue que lo llamaban de programas y que tiene que conseguir laburo. Y que por eso centralizó todo en mí, porque le rendía más en términos de escándalo".

"A vos, Cabo. Me atacaste, buscaste dañarme por una decisión profesional y te expliqué punto por punto cara a cara (...) No voy a dejar de quererte por ese error. No tengo ninguna duda. Sólo quería que tengas una despedida a la altura de todo lo que le diste al programa, por las risas y los grandes momentos compartidos. Un cierre digno del cariño que siempre nos tuvimos", concluyó quebrado Matías Martin.

