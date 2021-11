Matías Defederico llevó a sus hijas junto a su novia y Cinthia Fernández estalló de bronca

La panelista de LAM Cinthia Fernández expuso su malestar por la actitud de su ex Matías Defederico el fin de semana cuando llevó a sus tres hijas en compañía de su actual pareja sin previo aviso.

Cinthia Fernández contó el lunes en LAM la acción de Matías Defederico del fin de semana la enfureció al llevarle a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, en compañía de su novia Laura sin previo aviso.

"El fin de semana cayó el progenitor de mis hijas con la madrastra, sin tener la delicadeza de avisarme. Fue a dejar a mis hijas", comenzó muy molesta la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y argumentó: "Nosotros tenemos una pésima relación. Tenés que pedir permiso para ir con ella. Es la casa de mis hijas. Tendría que tener ese respeto".

"Es la novia, está todo bien, pero no me avisó que iba a venir a casa con Laura. Ella ni siquiera saludó", agregó picante Cinthia Fernández sobre la actitud de la actual pareja de su ex.

"Si vas a compartir tiempo con mis hijas, decime 'hola, ¿qué tal? Un gusto’", finalizó enojada por la situación.

El ex futbolista Matías Defederico, padre de las tres hijas de Cinthia Fernández, se tatuó hace unos días el nombre de su actual pareja, Laura, en el brazo. "Para siempre en mi piel", agregó en la publicación.