Matías Defederico le mandó una carta documento y Cinthia Fernández lo aniquiló: "Más mierda y cara de piedra no había"

Cinthia Fernández y Matías Defederico tienen tres hijas en común y han atravesado varios conflictos desde que se separaron.

Y ahora, la panelista recibió una carta documento del futbolista, haciéndole un reclamo económico, y la reacción de la morocha fue explosiva.

“Matías Defederico le mandó una carta documento a Cinthia exigiéndole que pague un alquiler de la casa donde vive con las hijas. Era la casa del matrimonio pero según el convenio firmado, ahí vivirán las hijas hasta la mayoría de edad”, informó Ángel de Brito en Twitter.

La respuesta de ella fue lapidaria: "Más mierda y cara de piedra no había".

Los cruces entre los dos vienen desde hace tiempo. Uno de los últimos se dio cuando ella quedó involucrada por el escándalo de Fede Bal, por haber ido a una fiesta, y miembro del elenco de la obra de teatro en la que la panelista también estaba. Este fue un diálogo de hace algunas semanas en "Los Ángeles de la Mañana":

- "Y otra cosa que te quería preguntar, ¿Defederico estuvo en una clandestina?", indagó de Brito.

- "Sí, Defederico estuvo el fin de semana en una fiesta que es "un boliche" (haciendo el gesto de las comillas) al aire libre", contó Cinthia.

- "Por suerte tengo cagadas del otro lado, porque sino esto también me trajo problemas. Yo tengo problemas por todos lados", agregó la angelita.

- "Ah, ¿tu ex te hizo problemas por lo de Bal?", le preguntó entonces Ángel.

- "No, es que es un problema, porque yo le restringí el tema de los días, desde aquella vez de la festichorra y todo eso, yo de verdad que cuido a las nenas", señaló Cinthia y cerró: "Y me puedo contagiar en el supermercado, quiero que lo sepas, pero yo tengo la conciencia tranquila de que me cuidé, ¿entendes?, es eso".

