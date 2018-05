Cinthia Fernández y Matías Defederico anunciaron el final de la pareja con mucho dolor. Tras muchos años juntos y tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca, el matrimonio llegó a su punto de quiebre hace unos meses y ellos lo expusieron en los medios con mucho dolor. Incluso él ya le solicitó el divorcio. En el verano de este añoanunciaron el final de la pareja con mucho dolor. Tras muchos años juntos y tres hijas en común,el matrimonio llegó a su punto de quiebre hace unos meses y ellos lo expusieron en los medios con mucho dolor. Incluso él ya le solicitó el divorcio. Embed Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 17 May, 2018 a las 10:55 PDT Ángel publicó la imagen de Fernández a los besos con un hombre mientras compartían la misma mesa. Lo cierto es que la modelo ahora parece haber encontrado nuevamente el amor en los brazos de un muchacho. El conductor de Brito publicó la imagen dea los besos con un hombre mientras compartían la misma mesa.

Este medio se comunicó con Defederico, el ex de Cinthia, que no se mostró angustiado por las imágenes, sino todo lo contrario: "Me pone muy contento que pueda rehacer su vida, se merece ser feliz, es joven y le queda mucha vida por vivir, siempre voy a desearle el bien. Es la mamá de mis hijas y si ella está bien, las nenas van a estar bien".

Embed Una publicación compartida de Matt20 (@mattdefederico20) el 14 May, 2018 a las 10:57 PDT

Y cerró: "No sabía nada de la foto que apareció. Si está o no, es un problema de ella. El lunes pudimos firmar el divorcio, era lo que más me importaba. Ella puede hacer su vida y yo la mía. Es una buena mina. Va a estar con mejor ánimo y eso las nenas lo van a percibir, seguramente levanten el ánimo".