"Involucrados" puso una foto en su storie de En las últimas horas, el ex de la panelista depuso una foto en su storie de Instagram donde arroba a su pareja y donde muestra que le está preparando un plato especial.

matias defederico



Al parecer, Fernández no estaba al tanto de este noviazgo, aunque quizá es muy reciente y su ex todavía no se lo contó.





Recordemos que Cinthia ya contó públicamente que está saliendo con Martín Baclini.

matias defederico Priscila Leskiw Más fotos de

Si bienhace pocas semanas que estaba solo y que después de 6 años de relación conno quería compromisos, la realidad es que el futbolista empezó a blanquear su noviazgo con, una joven de 26 años.