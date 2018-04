Matías Bertolotti: "El enojo mío fue muy en caliente para saber por qué no andaban los radares"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el pronosticador de TN quien explicó sobre el tema: "Para que que quede claro: la queja no es por los pronósticos que en estos últimos años han mejorado muchísimo. Si tengo que hablar de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional me saco el sombrero, lo que se mejoró en los últimos seis años fue impresionante". se contactó en exclusiva con el pronosticador dequien explicó sobre el tema:





matias bertolotti.jpg



"El hecho de mi comentario vino por el mal funcionamiento de los radares. Hace rato que venían funcionando mal. Un profesional depende de ver ese tipo de herramientas para analizarlo. El domingo a la madrugada, con el tiempo severo con tormentas muy fuertes, quería para saber si se venía la parte más complicada en un momento y tuve que subir a la terraza a mojarme, cosa que no me molesta, para fijarme en qué lugar había mayor frecuencia de relámpagos", comentó Matías.



"No tenía ningún radar al alcance de mi mano y sólo hay dos fuentes a través de la página del SMN y del INTA, en ambas se caían los radares, no se actualizaban y perdíamos la información. Lo que quise hacer es saber por qué está pasando esta situación seguido que no funciona el servicio de los radares. No podés tener algo en tu página que ande mal. Prefiero que me digan que no hay radares. El enojo mío fue muy en caliente y quizás desmedido, pero fue para saber eso".





"El primer resultado que obtuve es que si te fijas ahora en la página del SMN hay una nota que dicen que este año hay una fuerte reducción del presupuesto. Entonces lo logré, por lo menos saber la razón. Si el problema es éste, soy el primero en ponerme la camiseta e ir al frente con ellos. Esa fue la intención que uno tuvo. por lo menos ahora sé donde está la cosa", fundamentó.





"El tema fue el funcionamiento de los radares. Los pronósticos y alertas son impecables. Lo que ataqué es que me parecía vergonzoso no tener las herramientas básicas de los radares que no se actualizaban. Un día va a pasar algo, que ya pasó por ejemplo con la famosa tormenta de La Plata, que el radar de Ezeiza no funcionaba. Nosotros nunca podíamos saberlo salvo que la gente nos diga".





"De la misma manera y bronca que escribí, lo digo al aire. Como profesional quería que me expliquen por qué pasa una situación así, que ya pasó tres veces en el verano", finalizó el pronosticador.