Matías Bertolotti anunció su compromiso: "El momento más importante de mi vida"

Matías Bertolotti y su novio Gustavo ya llevan cinco años en pareja y este viernes, el meteórologo anunció, a través de Instagram, que ambos se comprometieron.

"El momento más importante de mi vida... el primero va... porque esto recien empieza... un camino que nos llevara a lo que mas queremos ambos... que nervios tenia la re ... jajajajajaj... que 2019 se nos vieneee... te amooooooooo".

El pasado miércoles 24, la pareja celebró su aniversario y el pronosticador le dedicó un mensaje súper romántico en la misma red social: "5 años de aquel momento en el cual te conocí (rubio, ¡por favor! jajajajaj) y estabas ahí, solito en la tribuna del famoso 'Prende y apaga'. Cuántas cosas pasaron... muchas buenas, algunas malas, pero todas las sobrepasamos juntos, con enojos en algunos casos, pero con mucha charla, mucho coraje, mucho amor. ¡Feliz aniversario amor! ¡Te amo incondicionalmente!", escribió.

"Hoy no puedo dejar de expresar la felicidad que tengo, lo que me cambiaste, lo que me hiciste ver y entender, lo que me hiciste gozar y comprender y en un año difícil solo te digo gracias a vos y le digo gracias a Dios y a la vida, por haberme dejado conocerte, cruzarte y quererte, y especialmente poder cuidarte", aseguró.