Matías Bertolotti y su novio Gabriel ya llevan cinco años en pareja y el último viernes, el meteórologo anunció, a través de Instagram, que ambos se comprometieron. y su novioya llevan cinco años en pareja y el último viernes, el meteórologo anunció, a través de, que ambos se comprometieron.





"El momento más importante de mi vida... el primero va... porque esto recien empieza... un camino que nos llevara a lo que más queremos ambos... que nervios tenía la re ... jajajajajaj... que 2019 se nos vieneee... te amooooooooo", escribió.





El pasado jueves 25, la pareja celebró su aniversario y el pronosticador le dedicó un mensaje súper romántico en la misma red social: "5 años de aquel momento en el cual te conocí (rubio, ¡por favor! jajajajaj) y estabas ahí, solito en la tribuna del famoso 'Prende y apaga'. Cuántas cosas pasaron... muchas buenas, algunas malas, pero todas las sobrepasamos juntos, con enojos en algunos casos, pero con mucha charla, mucho coraje, mucho amor. ¡Feliz aniversario amor! ¡Te amo incondicionalmente!".





Entre los mensajes de felicitaciones que recibió el metereólogo, hubo muchos de sus compañeros de TN: "¡Vamos! ¡¡Vivan!! ¡¡Felicitaciones a los dos!! ¿Y el tiempo cómo va a estar?", escribió con humor Sergio Lapegüe.





Y ahora, en diálogo con PrimiciasYa.com, Matías contó cómo viven este momento tan especial de sus vidas: "Es raro toda la repercusión que se generó, no lo podemos creer. No medí el alcance de lo que decía... Como cumplimos cinco años de novio el jueves 25 de octubre, esperé ese día hasta la noche que saliera del laburo, ya que trabaja en una hamburguesería por Palermo, para darle la sorpresa. Si bien ya lo habíamos hablado antes y hasta pensamos en que sea este año, pero yo tuve los problemas de salud de mi viejo que finalmente en mayo falleció. Y todo iba a quedar a las corridas si lo hacíamos antes de que termine este año. Preferimos dejarlo para más adelante, pero no se había hablado más nada. Y ahora agarré y armé esa sorpresa".





Y luego agregó: "Y subí la foto porque muchos me preguntaron y porque quise compartir ese momento con la gente que amamos. Pero él no entendía nada, ahora lo paran en la calle para saludarlo. No termino de medir el alcance que uno tiene o que está teniendo, no lo puedo creer. El Instagram de él creció como más de 1000 seguidores en horas. Es la decisión que más seguro estoy en mi vida, es lo que siento y que quiero".





Por último, sobre cuál sería la fecha elegida, dijo: "La fecha es el año que viene, yo la quería hacer cuando cumplamos los seis, pero como que falta mucho... Estamos viendo. Pero no es fácil todo lo que hay que hacer y lo quiero hacer bien, con fiesta y todo. Estamos muy felices y contentos".